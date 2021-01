Causarano sin prisa, busca partido

De cara a las próximas elecciones, donde se renovarán todas las bancas del Concejo Deliberante capitalino, el concejal Ángel Causarano aseguró que si bien antes pertenecía al partido Salta Nos Une, ya no pertenece a ningún partido. “Tengo un acuerdo político con el sector de Gustavo Saenz”, indicó.

“Partido político en este momento no tengo estamos a la espera. He tenido muchas reuniones y conversaciones con amigos que tienen partidos y me ofrecieron pero creo que hay que esperar y ver cómo se va planteando el panorama”, afirmó el edil y agregó que ya llegará el momento de tomar decisiones, “no falta mucho porque si llegan a ser en mayo, en marzo o abril ya tenemos que tener una decisión tomada y ver dónde competimos políticamente”.

Además, Causarano consideró que es preocupante que este año no haya PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), porque hay mucha gente que no va a poder participar. “Es lindo cuando se le da la oportunidad de participar a cualquier dirigente barrial, a cualquier dirigente político que quiere incursionar en el ámbito legislativo”, dijo.