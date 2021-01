Godoy: “Acá no han sido capaces de  armar un protocolo, no funcionó la ESI, no funcionó nada”

“Lo que nosotros sabemos es que acá no han hecho absolutamente nada. No han sido capaces de armar un protocolo, no funcionó la ESI (Educación Sexual Integral), no funcionó nada”, afirmó Godoy y agregó que el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa “por sí solo no tiene una inventiva que tenga que ver con la educación y una salida interesante para proponerle a los padres a los docentes y los mismos alumnos”.

El legislador señaló que “las escuelas están hecha pedazos, no hay agua en un montón de lugares y es lo más elemental” y destacó la colaboración y participación de todos los docentes y profesores del sistema educativo que sí quieren ayudar.

Yo personalmente pienso que debería haber un protocolo y deberíamos ir comprando computadoras, cosa de que les demos a todos los chicos que faltan aquí en Salta. Esta es la inversión que hay que hacer en esta provincia”, sentenció Godoy.