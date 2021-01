Kevin Benavides: "este Dakar es complicado"

"Ha sido un día bueno para mí. He salido de atrás y he podido apretar un poco. No sé bien los resultados aún, pero creo que ha ido bastante bien. Estoy contento con el ritmo, con el feeling con la moto. Estamos en un juego de posiciones. Hoy salí de atrás y podía atacar, mañana si salgo de adelante habrá que tratar de hacerlo lo mejor posible por el tema de los tiempos.

Pero este Dakar viene siendo muy complicado y difícil de navegación, así que todos los días nos da alguna sorpresa y estamos así, adelante y atrás. Lo importante creo que es mantener bien el físico, la concentración y las ganas del día a día."