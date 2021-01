¿Por qué es importante la victoria de Central Norte en la ultima fecha?

El “Cuervo” recibirá el próximo domingo a Sportivo Las Parejas en el estadio Martearena, en donde necesitará reencontrarse con el triunfo no solo por lo ánimico o deportivo sino también por lo matemático.

Es que, para los playoffs del segundo ascenso, a los 6 equipos que no clasifican de la Zona Norte se le sumarán los también 6 equipos que tampoco clasifiquen en la Zona Sur y se ordenarán del 1 al 12 de acuerdo a los puntos obtenidos en esta fase clasificatoria Campeonato.

A los 2 clubes ubicados en segundo lugar de cada zona, se los ordenará con las posiciones 1º y 2º respectivamente; a los dos ubicados en tercer lugar se los ordenará con las posiciones 3° y 4°; a los ubicados en cuarto lugar con las posiciones 5° y 6°, y así sucesivamente.

Los que lleguen de la reválida ocuparán el lugar 13 y 14. Luego, los cruces serán de la siguiente manera: 1º vs. 14º, 2º vs. 13°, 3º vs. 12º, 4º vs. 11°, 5° vs. 10°, 6° vs. 9° y 7° vs. 8°.

Si, por ejemplo, el torneo hubiese terminado hoy, Central ocuparía el 5° lugar para los playoffs -por mayor diferencia de gol con Deportivo Madryn- y se enfrentaría, hipotéticamente, a Sarmiento de Chaco, que hoy por hoy estaría ocupando el 10° lugar. Lógicamente, en la última fecha cambiará todo dependiendo de los resultados que se den.

La última fecha se disputará de forma desdoblada y en horario unificado para los partidos que definan a los finalistas.