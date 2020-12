Hospital Papa Francisco: por falta de información sobre el medicamento, el 90% del personal no se vacunó

Por Aries, el jefe del Servicio de Atención a Pacientes covid en el Hospital Papa Francisco, Ricardo León de la Fuente, informó que solo el 10% del personal sanitario se vacunó durante la primera jornada de la campaña nacional debido a la desconfianza que genera el medicamento.

Explicó, en este sentido, que en medicina es fundamental la evidencia científica para recién implementar un tratamiento; “esta vacuna carece de esa característica”, aseguró el especialista.

“En el mundo aún no evidencia de su efectividad, no hay nada que avale el uso de esta vacuna como se está usando en el país”, advirtió León de la Fuente, no obstante, aclaró que es su profundo deseo que el medicamento funcione; “pero eso es un deseo, no ciencia. Sabemos que la vacuna es el camino hacia el final de esta pandemia”, completó.

Así las cosas, el médico señaló que también eligió no vacunarse – justamente – por la falta de aval científico del medicamento y aseguró que este punto es fundamental a la hora de prescribirlo a los pacientes.

“La inmensa mayoría de los trabajos en Fase 3 no llegan al mercado como uno conoce y la Fase 3 de esta vacuna termina recién en mayo 2021”, argumentó León de la Fuente y apuntó que, si bien hay información circulando y al alcance de todos, ella es meramente de carácter periodístico y no científico.

Finalizando, el médico indicó que, hasta tanto se compruebe la efectividad de la Sputnik V, la mejor ‘vacuna’ sigue siendo cuidarse como hasta ahora, es decir, sostener el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de barbijo.