Messi: "Es imposible que me vaya al Madrid o al Atlético"

Leo Messi no jugará el último partido del año ante el Eibar. El club ha hecho público mediante un comunicado que está siguiendo un tratamiento por unas molestias en el tobillo derecho de las que no se había dicho nada hasta el momento y que no se reincorporará a los entrenamientos hasta después este encuentro. Así, el jugador, que se marchó a Argentina nada más terminar el Valladolid-Barça, tendrá unos días más de descanso. Una forma, tal vez, de buscar la complicidad con una figura que aún deshoja la margarita sobre su futuro. Así lo dejó entrever en la entrevista concedida a Jordi Évole que, al fin, se emitió en televisión.

«No sé si me voy a ir o no. Si me toca irme, lo haré de la mejor manera, porque quiero vivir en esta ciudad y trabajar para el club, y también quiero decirles a los aficionados que no pasa nada, porque el Barcelona es más grande que cualquier jugador, incluyéndome a mi. Ojalá que el presidente que venga haga bien las cosas para volver a levantar títulos importantes», señaló. En septiembre, según explicó, dio marcha atrás sabiendo que tenía las de ganar: «Sabía que si iba a juicio tenía la razón, pero no quería irme de esa manera».

Admitió que ha ido hablando con Guardiola, a quien, junto con Luis Enrique, considera como el mejor entrenador que ha tenido. Pero, en ningún caso, de reunirse. «Hablamos de cómo van las cosas, de cómo le va en el City, pero la verdad es que no hablamos de volver a encontrarnos», aseveró. Tampoco se le pasa por la cabeza volver a reunirse con un Luis Suárez con quien habla casi todos los días. «Es imposible que me vaya al Madrid o al Atlético», sentenció. «Sé que hay mucha gente del Barça que todavía me quiere y que quiere que me quede. Y sé que otros, no. Haré lo que sea mejor para el club y para mí. Manejo el corazón y la cabeza. Me voy a quedar a vivir en Barcelona y quiero volver el día de mañana, cuando no sea jugador, al club, para ayudar de alguna manera», aseguró.

Una salida que, según insistió, no tiene porque ser inmediata, aunque sí desveló cuál podría ser el destino. «Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga de ahí. Si pasará o no, no lo sé, pero no es para ahora ni para el futuro más inmediato. Por eso digo que me gustaría volver a vivir en Barcelona», sentenció. En agosto, según recordó, vivió todo un infierno. «Hoy por hoy estoy bien. Es verdad que lo pasé muy mal, por lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Lo arrastré al comienzo, pero ahora me encuentro bien, con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante, ilusionado», confesó el argentino.

NEYMAR

«El Barcelona es mi vida. Llevo aquí desde los 13 años, crecí en el club y en la ciudad, llevo más tiempo aquí que en mi país, Argentina. Lo aprendí todo, el club me formó como jugador y como persona, me lo dio todo. Mi relación es de amor, porque es lo que viví desde que llegué aquí, al club, a la ciudad, a todo lo relacionado con Barcelona. Mis hijos nacieron aquí también», recordó un Messi que insistió en abrir aparentemente una puerta a un posible final de cuento, aunque sin descartar nada. «Todo es un poco así, una historia de amor de muy chiquito con un club y una ciudad. Termine como termine, no tiene por qué marcarlo todo. Hubo un momento malo, pero todo lo malo se supera, y ya veremos el final», recalcó.

Por eso, se mostró extrañado por la contundencia con la que Neymar dijo que volverían a jugar juntos la temporada que viene. «No sé por qué lo dijo. Habría que preguntárselo a él», deslizó. Lo que tiene muy claro es que, en septiembre, hizo lo que debía. «Volvería a mandar el burofax. Fue una manera de formalizarlo, de hacerlo oficial. Venía diciéndole los últimos meses al presidente que me iba, que me ayudara, que quería salir, era la forma de decirlo en serio y el club se plantó», aseguró. «Yo amo al club, a la ciudad, siento que le di todo y que todo lo que me dio me lo gané y lo merecía por lo que hice. Pensaba que había cumplido un ciclo, que necesitaba un cambio. Sabía que este año iba a ser un año de transición, con gente nueva, joven, y yo quería seguir luchando por títulos, por la Champions, sentía que era el momento de irme y quería hacerlo bien. Entonces se empezaron a filtrar cosas para hacerme quedar mal y pasó lo que pasó, pero yo estoy tranquilo, porque hice lo que pensaba que debía hacer en ese momento», insistió.

LOS ENGAÑOS DE BARTOMEU

Tal y como ya aseguró en septiembre, se sintió engañado por el ex presidente Josep Maria Bartomeu. «Me engañó en muchas cosas. Prefiero no sacarlo, no soy de sacar cosas privadas, pero puedo asegurar que muchísimo y a lo largo de varios años», reiteró. «Fue una decisión dificilísima, horrible, no era fácil decir que me iba del club de mi vida, que me iba de la ciudad, una ciudad que me encanta, no creo que haya mejor ciudad para vivir, por el clima, por todo. Mi familia no se quería mover de aquí, mis hijos no querían marcharse, pero sentía que era lo mejor para todos, para el club y para mí», sentenció un Messi para quien la salida de Luis Suárez fue sólo una gota más en el vaso de su paciencia. «Lo tenía decidido, pero sí me pareció una locura lo de Luis, por cómo se hicieron las cosas y por cómo se fue al final. Se marchó gratis, pagándole dos años de su contrato y a un equipo que va a luchar por los mismos objetivos que nosotros», apostilló. «Fue todo un camino, no hubo un clic. El último año fue duro, pero ya veníamos de dos muy difíciles por cómo quedamos eliminados en la Champions. No fue una cuestión de un clic, sino muchas circunstancias», explicó.

Entre ellas, seguramente, el hecho de verse un poco perseguido. «No sé si me están investigando más o no. Tuve un problema con Hacienda, en el que estaba asesorado por abogados, pero todo eso ya pasó y no me quejo. Me quejo del trato que recibí, porque me pareció sobredimensionado, por cómo me trató la prensa madrileña sobre todo, aunque en Barcelona hubo también muchos que me atacaron, y eso me dolió. Muchos jugadores pasaron por lo mismo y se focalizó todo en mí» desveló un Messi a quien le han acusado también de hacer y deshacer a su antojo en todas partes. «Eso se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. También se dijo en la selección que jugaban mis amigos. Es algo que me molesta, pero la gente se cree todo lo que sale en los diarios y en la tele y piensan que hago fichajes, que pongo entrenadores, y es algo que está lejísimos de la realidad», sentenció.

Por eso, no se moja tampoco a la hora de elegir candidato a presidente, a pesar de que podrá emitir su voto como socio del Barça. «Prefiero no posicionarme con ninguno. Si dicen que manejo el club, imagínate si digo un presidente. El que salga se encontrará con una situación que no va a ser fácil, por cómo está el club y por la pandemia. Ojalá que el que salga pueda hacer todo por poner al club donde merece. No hablé nada, con ninguno. Supongo que, una vez salga el presidente, empezará a manejar las cosas. Hay que esperar a que pasen las elecciones, que gane quien tenga que ganar, que logremos algún título y después, ya veremos. En junio se verá, no sé qué es lo que va a pasar», insistió.

LA POLÍTICA

El hecho de tener público en la grada del Camp Nou, según desveló, tal vez, le ayudaría a decantar la balanza hacia un lado u otro. «Seguramente, sí. Sabría bien la opinión del hincha, porque la demostrarían en el campo. En septiembre me costó, porque realmente no estaba en el lugar en el que quería estar, me costó adaptarme al vestuario, había mucha gente nueva, mucha gente de fuera, poca de la casa. Eso hace más difícil unir un vestuario, pero poco a poco lo vamos consiguiendo», destacó el capitán barcelonista, quien quiso darle un voto de confianza al trabajo de Ronald Koeman y aseguró, por enésima vez, que tiene una buena relación con Griezmann. «Es buena, no tengo ningún problema con él, nunca hice todo lo que se dijo. Creo que quedó más que aclarado que no tengo problemas con él e incluso de vez en cuando tomamos mate juntos», deslizó.

«Con Ronald Koeman se le dio una seriedad y una idea de lo que pretende para su equipo y para el club. Fue un gran acierto y está haciendo las cosas muy bien. Era difícil, hay mucha gente nueva, mucha gente joven, pero el equipo poco a poco va creciendo», agregó in Messi que abordó también aspectos más personales. Como, por ejemplo, la necesidad de acudir a un psicólogo, por mucho que se resista a hacerlo. «Tendría que haber ido, pero no lo he hecho. Me cuesta dar ese paso, sabiendo que lo necesito. Incluso me insistieron para que vaya. Me lo guardo todo para mí, no lo comparto. Sé que lo necesito, por lo que hago, por el día a día, que me haría bien, pero no lo hago», confesó.

Sabe muy bien que su opinión tiene mucha influencia. Por eso, procura medir sus palabras. Incluso, a nivel político. «La política se convirtió en algo raro para la gente. Más que partidos políticos parecen equipos de fútbol. La gente se pelea por ellos. Pero yo quiero lo mejor para mi país, que la gente que menos tiene pueda tener cosas. Pero yo no tengo ninguna definición política en particular. Solo quiero que saquen al país adelante, sin robar ni hacer cosas raras», explicó. Al convertirse en profesional, tuvo que aparcar un poco la pasión, el hincha que lleva dentro. «Hoy por hoy, lo que me hace levantar del sillón son mis hijos», destacó. Pero, desde luego, también tiene sus propios ídolos a nivel deportivo. Incluido aquel al que muchos definen como su gran rival: «Hay muchos deportistas admirables, Rafa Nadal, Federer, LeBron... En todos los deportes hay alguno que destaca y que es admirable por su trabajo. Cristiano, en fútbol... Hay muchos que destacan y lo dejan todo por dar el máximo siempre».

LA MUERTE DE MARADONA

En su caso, asegura no sentirse presionado por el hecho de que muchos le definan como el mejor del mundo. «No me genera ansiedad porque no juego para ser el mejor del mundo o para que digan que lo soy. Juego para ganar y para dar lo máximo para mi equipo, no para lucirme», señaló un Messi para quien, como para tanta otra gente, la muerte de Diego Armando Maradona fue todo un mazazo. «Sabía que no estaba bien, pero nadie imaginaba que iba a pasar eso y hasta a día de hoy nadie puede creer que haya muerto. Fue algo terrible, una locura», explicó. «Ni me imagino ni quiero pensar en cómo será mi funeral, pero era normal que pasara todo aquello con Diego, por lo que fue y por lo que hizo por Argentina. Era de esperar que se diera esa locura que se dio al despedirlo, se lo merecía todo. A veces pienso en qué pasará cuando no esté, cómo quedarán mis hijos, mi familia, pero no mucho, sólo unas pocas veces», confesó un Messi que le rindió su particular homenaje tras marcar ante Osasuna con una camiseta con mucho significado para él.

«Me la regalaron gente de Newell's. La tenía guardada y me pareció que era un buen momento para hacerlo así», señaló. En su caso, estaba seguro de que marcaría. «La verdad es que sí, y eso que venia pasando unos partidos sin hacer gol. Ese día fue raro también, en una jugada de la nada, cuando menos lo busqué», apuntó el capitán azulgrana, quien se mostró comprensivo con la jugadora que prefirió no rendirle homenaje a Maradona. «Cada uno es libre de opinar y de hacer lo que quiera. No a todo el mundo le gustó Maradona por su manera de vivir», apostilló.

En lo personal, Messi aseguró tener una vida de lo más normal. Incluso, hasta aburrida. Se quejó un poco por la forma en que se volvió a jugar tras el confinamiento, pero también entiende que fue una forma de aportar algo de distracción a la gente. «Estamos al tanto de todo. La gente piensa que vivimos en una burbuja, que ganamos mucho dinero y no nos importa nada, pero eso es mentira. Vivimos la realidad, cada uno lo sigue de una manera u otra, porque cada uno es como es. A mí me gusta informarme y estoy al tanto de todo», apuntó el argentino, quien quiso expresar también un deseo que, ahora mismo, es imposible de cumplir: «Soy un privilegiado por todo lo que me toco vivir. No es que me moleste, pero a veces me gustaría ser anónimo, ir a un mercadillo, al cine, a un restaurante, sin tener 300 ojos encima. El cariño que me tienen en todo el mundo es espectacular, pero a veces me gustaría pasar desapercibido con mis hijos».

