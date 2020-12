Consenso Fiscal: “Estamos dando una mala noticia de fin de año”

“Qué triste noticia de fin de año que le está trasladando a este Gobierno a los salteños y salteñas, bien lo ha llamado todo el arco opositor a este Consenso Fiscal, es un impuestazo en un año extremadamente duro y en un momento en que se necesita contener y dar alivio a la población”, dijo Chibán.

El legislador habló de un incremente sustantivo de los impuestos y en particular del Impuesto al Automotor “sin considerar la radicación del vehículo, da lo mismo un vehículo mediano en Urundel o en la ciudad de Córdoba, no se puede aceptar ese tipo de imposiciones y la Legislatura no puede avalarlo”.

Además, Chibán cuestionó que en el Consenso Fiscal también incluye el impuesto a la “intermediación Financiera” y dijo que ello va a ser inmediatamente trasladado a quienes tienen cualquier tipo de vínculo con entidades bancarias, como por ejemplo los empleados públicos, aunque no tengan créditos.

Finalmente, Chibán citó problemas urgentes como la falta de Agua en El Quebrachal o Tolloche, la falta de una sala de parto hace seis meses en El Galpón, entre otros puntos, por lo que remarcó que del mismo modo que votó en contra del impuestazo durante la gestión de Urtubey bajo el argumento que se lo imponía la gestión de Cambiemos, justificó su rechazo a este nuevo pacto fiscal.

“Queremos un Gobernador que se pare ante el presidente de la Nación y diga: los salteños no damos más, cualquiera sea el signo político del presidente”, dijo el legislador.