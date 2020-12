Vuyovich, bicampeón de la C3 del Turismo Pista

Rudi Bundziak (March) se quedó con la victoria, seguido por Thiago Martínez (Etios) y Juan Manuel Damiani (Etios).

Alfredo Lestard fue cuarto y Francisco Coltrinari (Etios) edificó una remontada que le permitió llegar quinto. Kreitz terminó sexto y Vuyovich alcanzó su segunda corona en la divisional al recibir la bandera a cuadros en el séptimo puesto.

Rubén Loiacono (Onix), Joaquín Volpe (Clio) y Santiago Robledo (Etios) completaron el top diez.

Con estos resultados, Vuyovich se coronó con 149.5 puntos y Martínez finalizó como subcampeón con 129.5 unidades.

El apellido Vuyovich volvió a brillar en lo más alto del podio y volvió a ser sinónimo de campeón en el automovilismo argentino. Fue campeón por primera vez, un domingo 13 de diciembre del 2015.

“Estoy muy feliz de poder haber salido campeón. Un campeonato diferente al primero, que sin dudas me emociona un montón, que me permitió reivindicarme como piloto, ya que en los momentos malos, uno por ahí duda, de uno mismo y gracias a este campeonato me doy cuenta que uno siempre tiene que creer en sí mismo y buscar el momento”, declaró el piloto salteño al momento de coronarse.

Tras lo cual remarcó que “es importante no solo buscar el momento, sino también el equipo y el auto ideal para que las cosas salgan bien. Estoy realmente muy contento y quiero agradecer a todo el equipo, a Lucas Benincasa, a mi motorista a todos en general, a mi familia y amigos por su apoyo incondicional”.

La próxima competencia será en el mes de febrero del año 2021 y con el salteño pitando el “#1” en los laterales de su auto.