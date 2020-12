“No podemos tener este tipo de personas al frente del municipio de Aguaray”, dijo un concejal 

Contó que los empleados municipales presentaron notas y audios en los que se advierte malos tratos e insultos y hasta amenazas de despido a fin de año que fueron emitidos Zigarán.

“Los trató de adictos, de que se les va a terminar el vino. Improperios que no corresponden a alguien que está al frente del municipio”, dijo Padilla y agregó que el interventor no sólo no tuvo capacidad de dialogar con el gremio de ATE sino que además se tomó a golpes de puño con el delegado Fermín Hoyos, por lo que además de declararlo persona no grata, también se está pidiendo la renuncia.

Además, Padilla dijo que a pesar de que en las grabaciones se constató la votación a favor de la declaración durante la sesión de anoche, en la mañana de este jueves, el presidente del Concejo Deliberante manifestó “que no corresponde esa declaración” y atribuyó ese viraje a una presunta reunión entre Zigarán y referentes de la Agrupación Municipal ADECO.

“El interventor vino y empezó a trabajar con la agrupación ADECO y nombró 14 personas”, dijo el edil que además se refirió a la situación financiera del municipio, sobre la que el Ejecutivo decidió no informar hasta que se expida la Auditoría.

Finalmente, Padilla informó que hoy se emitió un acta de concejales en la que solicitan la presencia del Gobernador en Aguaray y afirmó que el interventor no fue a buscar la paz social de ese municipio como se había anunciado.