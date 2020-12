Reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Impuesto Mínimo al Cigarrillo

El proyecto fue aprobado por unanimidad y había sido suscripto por 18 senadores provinciales.

El senador por Chicoana, Estaban D’Andrea, indicó en la sesión que el pedido se funda en que las grandes empresas abacaleras, hicieron una presentación para no pagar el mencionado impuesto.

“Tenemos la obligación de velar por el erario público porque hay un daño al Estado que no se entiende. El año pasado se vendieron 155.315.716 paquetes de cigarrillos de los cuales el 72 por ciento pertenecen a Massalin y BAT y el 28 por ciento a Sarandí y otras, catalogadas como Pyme”, dijo D´Andrea y agregó que no se imagina una pyme vendiendo más de 43 millones de paquetes de cigarrillos, pero fueron beneficiadas con un amaro judicial y no tributan hace años.

Dijo que por esta situación, el Fondo Especial del Tabaco -FET- dejó de percibir más de 219 millones y Salta 74.741672 pesos.

Recordó que el precio casi el 80 por ciento del precio del cigarrillo es impuesto, de ese total el 7 por ciento pertenece a los productores de las provincias tabacaleras y de ese siete por ciento, el 34 por ciento pertenece a Salta. “El daño que están recibiendo las provincias tabacaleras es de casi 220 millones y más de 2000 millones de pesos que deja de recibir la Nación”.