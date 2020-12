Jubilaciones: no se descontará el 5% y en 2021 habrá cuatro aumentos trimestrales

En la antesala del debate en el Senado, y ante el vendaval de críticas que viene cosechando la fórmula de movilidad jubilatoria que propone el Gobierno, el presidente Alberto Fernández definió una nueva modificación: ya no solo se trata de que el 5% del aumento anunciado para diciembre no será tomado a cuenta de futuras subas, sino que el próximo año habrá cuatro aumentos trimestrales, y no dos semestrales como estaba previsto.

"Alberto Fernandez acaba de definir en una reunión en Casa Rosada junto a Fernanda Raverta y Claudio Moroni que los aumentos a jubilados a partir del año próximo serán cuatro aumentos al año en lugar de dos como originalmente estaba en el proyecto", señalaron fuentes oficiales.

El Senado debatirá este jueves en comisiones el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la fórmula de movilidad jubilatoriay excluye el factor inflación del cálculo para la actualización de los haberes del sector pasivo. El Gobierno prevé presentar en el Senado la nueva versión del proyecto a las 11.

Producto de las fuertes críticas que generó la iniciativa al interior del oficialismo, los senadores del Frente de Todos acordaron con el Gobierno una primera serie de modificaciones a la formula y "volver al esquema vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner", según señalaron voceros de la bancada mayoritaria de la Cámara alta.

Además, el 5% de aumento que el Gobierno anunció como aumento al sector pasivo para este mesa ya no será tomado a cuenta de la primera actualización prevista con la aplicación del nuevo marco legal.

El nuevo esquema de actualización estará compuesto por la recaudación de los impuestos destinados a financiar la Anses, como establecía el proyecto original enviado por el Ministerio de Economía; pero en vez del índice Ripte se complementará, en partes iguales, con el aumento salarial más alto conseguido por un gremio o sector productivo en discusiones paritarias.

La intención del oficialismo es emitir dictamen al término del plenario de las comisiones de Trabajo y de presupuesto y Hacienda, ante las que expondrá por videoconferencia el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la directora de la Anses, Fernanda Raverta.

Con una holgada mayoría y el bloque oficialista alineado con la Casa Rosada, una vez firmado el despacho el proyecto quedará en condiciones de ser aprobado en el recinto de la Cámara alta, y girado a Diputados, la semana próxima.

El hecho de que el Gobierno hubiera decidido tomar el 5% de aumento otorgado en diciembre a cuenta de la primera actualización fue motivo de fuertes críticas dentro del oficialismo. De hecho, esta razón fue el motivo por el cual el plenario de comisiones que iba a realizarse este miércoles fue postergado por 24 horas.

A esta malestar se suman las críticas que mereció el proyecto cuando lo anunció el Ministerio de Economía, mientras la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encontraba en el país para renegociar la deuda con el organismo, por el ajuste que implicaría sobre los ingresos del sector pasivo.

Es que, de partida, las jubilaciones se actualizaron a lo largo de este año en menor medida que si se hubiese aplicado la fórmula anterior, votada durante la administración de Mauricio Macri, que el Gobierno suspendió por decreto y reemplazó por aumentos discrecionales dispuestos por decreto.

A diferencia de la sancionada por el Congreso en el caliente verano de 2017, con el kirchnerismo y la izquierda en la calle, que se actualizaba cada tres meses; en este caso la movilidad será semestral.

Por último, otro eje de críticas de la oposición será el hecho de que, tras varios meses de derivar la confección de una nueva fórmula a una comisión especial del Congreso, el Poder Ejecutivo terminó decidiendo en soledad el nuevo régimen de actualización de las jubilaciones.