El Tribuna en lo Criminal Federal N°1 emitió un comunicado por el caso Solá Torino

El ex juez federal José Antonio Solá Torino, condenado a seis años de prisión en 2016, por cobrar una coima para beneficiar a un narcotraficante, fue encontrado muerto de un balazo esta madrugada y se investiga la posibilidad de un suicidio cuando iba a ser detenido para que cumpla la condena en un penal.

A continuación, el comunicado oficial del Tribunal en lo Criminal Federal N°1 de Salta:

COMUNICADO DE PRENSA

El Tribunal en lo Criminal Federal N° 1 de Salta, conformado por los Dres. Federico Santiago Diaz, Liliana Snopek (titulares) y Gabriel Casas (habilitado por la Cámara Federal de Casación Penal) COMUNICA que en la causa seguida en contra del ex juez Solá Torino, y tal como se dispone en TODOS LOS CASOS, habiendo quedado firme la sentencia condenatoria oportunamente dispuesta y a pedido expreso de habilitación de días y horas e inmediata detención efectuado por el Sr. Fiscal General Carlos Amad, el Tribunal ordenó, conforme el pedido, la inmediata detención del Sr. Solá Torino, habilitando a las fuerzas de seguridad a hacer uso de la fuerza pública y allanar domicilio (no a patear puertas) y se NOTIFICÓ UNICAMENTE*a la Fiscalía, tal como consta en el Sistema Lex 100 y REITERAMOS COMO EN TODOS LOS CASOS. Finalmente queremos dejar *DEBIDAMENTE ACLARADO que es criterio del tribunal mantener en absoluta reserva todas las actuaciones en las cuales se dispone la detención de una persona y así se procedió en este caso, por lo que las noticias surgidas antes del procedimiento no emanaron de este tribunal

*Fuente: OFICINA DE PRENSA JUSTICIA FEDERAL SALTA