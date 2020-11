Padres piden que el Ministerio de Educación informe sobre la vuela a clases presenciales

Por Aries, una de las referentes, Virginia Vilariño aseguró que desde octubre vienen demandando formalmente al Ministerio de Educación de la Provincia para que dé a conocer la planificación que está implementando para la vuelta organizada y cuidada a las aulas.

“No conocemos qué planea, qué piensa, no tenemos información al respecto”, expresa y afirma que les preocupa no saber nada por parte de las autoridades provinciales.

La primera presentación fue dirigida al Ministro de Educación, Matías Cánepa, de quien no obtuvieron respuesta, y este último viernes la presentación fue destinada al gobernador Gustavo Sáenz porque es el responsable de garantizar la educación en la provincia.

Asegura que la gran mayoría de padres a los que representan coinciden en que no hay razón para no retomar las actividades, porque la realidad está demostrando que los niños no son los grandes contagiadores ni las escuelas focos de reinfección.

En este sentido, señaló que en los países donde se registraron rebrotes, decidieron mantener las escuelas abiertas.

La preocupación de los padres aumenta cuando se habla de la desigualdad de oportunidad que se manifestó durante la pandemia, ya que hubo alumnos que se desvincularon porque no podían cursar de manera virtual.

Se agrega el dato en el que se manifiesta que 1 de cada 2 alumnos no terminaba la secundaria, proyecto que el número será mayor después del aislamiento.

Por último, pidió tener en cuenta que el reclamo no es por un hijo en particular, sino para toda la sociedad.