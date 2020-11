"La selección no es responsable de los temas políticos de Perú" dijo el DT Gareca

"Por supuesto que queremos darle una alegría a la gente, pero no que nos involucren en una cuestión en la que no tenemos nada que ver. Y también pretendemos que al pueblo, que tampoco tiene nada que ver, le vaya bien, pero no hacernos cargo de eso", remarcó el DT argentino.



El entrenador del seleccionado de Perú, Ricardo Gareca, destacó este lunes por la noche que los jugadores que dirige "no son responsables de los temas políticos del país", al ser interrogado en la conferencia de prensa previa al partido de mañana por una supuesta "obligación" de su equipo por darle "una alegría al pueblo".

"La verdad es que no queremos cargar con la responsabilidad de todo esto, porque los futbolistas no deben hacerse cargo de lo que está ocurriendo", disparó Gareca durante la habitual conferencia vía Zoom que se lleva a cabo en los días previos a los partidos por eliminatorias.

"Nos pasó algo así en las eliminatorias para Rusia 2018, cuando nos decían que hacía 36 años que no se iba a un Mundial y tampoco queríamos hacernos responsables, como ahora no lo somos de los temas políticos del país", puntualizó.

Gareca ofrecía sus impresiones a la prensa mientras simultáneamente el seleccionado argentino estaba ingresando al hotel que será su lugar de concentración en la capital peruana de Lima hasta después del partido de mañana a las 21.30 (19.30 hora local), en el Estadio Nacional.

"Por supuesto que queremos darle una alegría a la gente, pero no que nos involucren en una cuestión en la que no tenemos nada que ver. Y también pretendemos que al pueblo, que tampoco tiene nada que ver, le vaya bien, pero no hacernos cargo de eso", remarcó.

"Obviamente que no estamos ajenos a todo lo que está pasando y deseamos lo mejor para Perú. Y ofrecemos nuestra solidaridad para con las familias de los muertos, porque queremos que se solucione todo para del bien de la gente y del país", enfatizó.

La llegada a la presidencia "en forma transitoria" de Francisco Sagasti no calmó los ánimos del pueblo peruano y el partido estuvo en duda hasta anoche mismo, cuando desde la Conmebol y la Federación Peruana garantizaron su realización, lo que permitió que el seleccionado argentino viajara hoy a las 17 rumbo a Lima.

"Pero ya hablando de los futbolístico, lo primero que debo decir es que nosotros debemos mejorar bastante en todos los aspectos, algo que necesitamos para meternos en el grupo de los que están clasificando al Mundial", reconoció.

"Y en cuanto a Argentina, no la veo mal. Está bien posicionada en el segundo lugar y si bien no le ganó el último partido a Paraguay de local, fue por un buen planteamiento de su rival. Por eso, aunque estamos urgidos por sumar de a tres puntos, no vamos a desprotegernos para facilitarle el desarrollo a ellos", advirtió.

Perú solamente cosechó un punto de nueve en sus tres primeras presentaciones, y eso marca en la estadística que nunca un seleccionado que llega a esta instancia con esa cantidad de unidades se terminó clasificando a la Copa del Mundo. Sin embargo Gareca ya hizo "milagros" con Perú, y su sueño de ir a Qatar en 2022 lo mantiene intacto.