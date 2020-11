Miguel Nanni: “El presupuesto tiene errores y supuestos voluntaristas nada más”

“El presupuesto prevé un dólar mentiroso y de ahí partís de un error garrafal” afirmo el diputado nacional y señaló que el planteo comenzó mal porque “para el gobierno, el dólar el año que viene va a ser de 100, pero hoy ya está casi al doble con las fluctuaciones que tiene”.

En referencia al gobierno nacional, Nanni manifestó que “este gobierno tiene recurre a prácticas de látigo y billetera de repartir lo que no le corresponde. Crea impuestos que después no los coparticipa con los gobernadores como el ‘impuesto país’, salvo asegurándole un ducto de plata exclusivo a Kicillof, pero de ahí no hay un solo gobernador que se beneficie abiertamente con este presupuesto”, indicó.

Según lo manifestado por el legislador, el presupuesto prevé que prácticamente no haya déficit “pero al déficit lo está cubriendo con la suspensión de las ayudas a la emergencia (IFE, ATP, etc.) Como si la pandemia el año que viene desapareciese totalmente y eso es muy azaroso”. “El equilibrio en la economía argentina depende de eso. No creo que el año que viene el covid nos de tregua, salvo que aparezca una vacuna y ocurra un milagro, pero no tenemos que estar preparados para gobernar de milagros”, finalizó.