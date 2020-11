La diputada Juárez dijo temer por su vida luego pronunciarse en contra de Romero

“Tengo diferencias en el partido, entendí que es un espacio en el que no quiero estar; no quiero causarle inconvenientes a ‘Nacho’ con el doctor Juan Carlos Romero”, aseguró la diputada provincial Mónica Juárez. Cabe aclarar que el ‘Nacho’ al que hizo referencia es Ignacio Jarsún, uno de los referentes del partido Todos por Salta y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados salteña.

Según explicó la legisladora, la última semana fue vertiginosa sobre todo después de pronunciarse por el avance en la Justicia de la causa que investiga lo sucedido con La Ciénaga y cómo esas tierras, compradas por el Estado salteño para destinarlas a la construcción de barrios populares, terminaron en poder de una empresa propiedad de la familia del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero.

“Entendí que no le gustaron mis palabras sobre si es o no un usurpador vip”, disparó la diputada y cuestionó el papel de su par Jarsún al hacer de intermediario entre ella y el ex mandatario salteño.

Así las cosas, luego del encuentro descripto y por el tono en el tuvo que desarrollar charlas con personas cercanas a Romero, Juárez dijo sentir miedo.

“Creo de verdad que hay algo que la Justicia no resolvió y nos deja mal parados a todos los salteños. Cuando Romero era gobernador compró tierras para hacer barrios y no entiendo porqué La Ciénaga hoy pertenece a familiares de Romero. No entiendo, es la causa más importante que tiene la provincia”, aseguró y sentenció: “Mi pregunta no debería molestar”.

La situación relatada causa un enorme temor en la diputada; de hecho, dijo que ni recorriendo la ciudad acompañando al 911 – para su programa de TV – sintió tanto miedo como en esta semana y hasta dejó entrever que teme por su vida y la de su hijo.

“Ni mi hijo ni yo nos queremos caer en la ducha – sostuvo Juárez y continuó - amamos la vida, no consumimos drogas, no vamos a fiestas raras, no le temo a la Justicia, no tengo negociados de nada”.

En este marco, la diputada dijo temer también que en algún momento llegue “un vuelto” por haberse referido al Senador nacional ya que, dijo entender, su toma de posición causó molestias.

“No debería ser así. Ahora, mi único resguardo es esta nota; sí, me asusta, quizás el vuelto no venga ahora pero si en unos años. Si alguna vez me pasa algo - o a mi hijo - me gustaría que esta nota tenga otro sentido”, finalizó la diputada Mónica Juárez.