Navarro recordó a Paola Tacacho y cuestionó duramente al juez Pisa

La legisladora, manifestó que conoció a Paola en la adolescencia, y ella decía que quería ser profesora universitaria de inglés, algo que logró con mucho esfuerzo propio y el de su familia.

“El viernes salía del gimnasio y la esperaba Mauricio Parada Parejas, su asesino, su femicida, quien tenía en ese momento una medida perimetral. Este hombre hace 5 años que la perseguía, la amenazaba después que Tifa cerró todas sus cuentas de redes sociales y cambió su teléfono, hacía lo mismo con sus familiares y contactos”, señaló Navarro.

Además, la legisladora citó las 13 denuncias que había realizado Paola ante la justicia de la Provincia de Tucumán desde 2015 hasta este año. “Hay una denuncia que me llamó la atención, tiene fecha de 2017 y el juez Francisco Pisa le toma declaración a ella y Paola dice que lo vio después de haber recibido la medida de restricción de acercamiento”, contó Navarro y agregó que tras ello “el juez aduce que no se puede dilapidar los recursos del Estado ante la falta de pruebas”.

“Ya tiene las pruebas señor Juez, todas las que necesitaba. Evidentemente las amenazas no eran suficiente pruebas, el acoso, no solamente ejercidos sobre ella sino sobre sus conocidos”, manifestó la diputada de Anta y agregó que se trata de una situación muy dolorosa para las mujeres que como Paola Tacacho, ya hicieron todo lo que tenían que hacer y no saben qué otro recurso queda.

Finalmente, la diputada sostuvo angustiada que existe la impresión de que no se avanza frente a estos problemas, y agregó que no quiere en Salta ni en ninguna otra provincia, otros jueces como Francisco Pisa.