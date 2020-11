Maradona fue internado con un "bajón anímico" y anemia, según su médico

Diego Armando Maradona fue internado este lunes por la noche en una clínica de la ciudad de La Plata con "un bajón anímico que afectó su alimentación, pero nada más", aclaró su médico personal, el neurólogo Leopoldo Luque.

"Diego está lúcido, orientado en tiempo y espacio, maneja los cuatro miembros pero se lo ve amarillo y un poco débil, por lo que se le aplicará hierro, se le realizarán hepatogramas y otros análisis. Uno lo internó para mejorar algunos aspectos, como por ejemplo la anemia que lo mantiene débil", le confió Luque a Télam en la puerta del sanatorio platense Ipensa, donde el DT de Gimnasia y Esgrima permanecerá internado en el segundo piso.

"A él le afectan las situaciones afectivas como a todo el mundo. La idea es hidratarlo bien, porque si quiere se para y se va. No es un cuadro grave. Hoy lo fui a ver a su casa, porque veía que algunas cosas hay que mejorar. Lo veo desganado y a veces enojado, que no me quiere recibir, por lo que hay que tomar decisiones antes que algo empeore", apuntó.

En la puerta del sanatorio en el que también trabaja el médico de Gimnasia, Flavio "Pepe" Tunessi, quien concurrió a ver a Diego inmediatamente, se reunieron algunos hinchas "triperos" apenas se conoció la información, con algunas especulaciones como la que decía que sería trasladado esta misma noche a una clínica porteña, algo que Luque se apuró en descartar.

"En principio Maradona no parecía deshidratado, pero hay que hacer estudios. Cuando le dije de venir acá quiso hacerlo. Hepatogramas y tomografías de cerebro se hicieron hace pocos días", aclaró posteriormente Luque.

"Diego no está bien psicológicamente. Él se venía alimentando bien, pero es una persona que por momentos está excelente y en otros no tanto. Traerlo a esta clínica ayuda. Hacer algo fácilmente con Diego no es nada posible, pero es un paciente al que me gustaría ver mejor. La idea es que en esta internación esté acompañado por la menor cantidad de gente posible por la pandemia de coronavirus", advirtió.

Télam