Cannabis Medicinal: Diputados rechazan la injerencia de las ONGs

La legisladora indicó que en la provincia no existe una legislación ni control sobre las ONG’s. “Yo presenté un proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y todavía la Cámara de Senadores no lo aprueba, acerca de regular el control sobre todas las Organizaciones No Gubernamentales en la provincia de Salta”, señaló.

Paredes sostuvo que “no podemos permitir a una organización para firmar convenios de cooperación” y agregó que “no podemos darle a ellos hasta 3 licencias o autorizaciones para realización de actividades destinadas a uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados en Salud Pública y su eventual industrialización para el uso exclusivamente medicinal”

“No nos huele bien” afirmó la diputada e indicó que junto a la diputada Laura Cartuccia solicitaron una reunión con la Comisión de Salud del Senado y con los senadores autores de este proyecto “porque evidentemente no entienden la situación que estamos planteando para que escuchen y veamos la posibilidad de cambiar”.