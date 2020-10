Cristina le transmitió su apoyo a Kicillof cuando se ejecutaba el desalojo de Guernica

En las conversaciones telefónicas que Kicillof cruzó con la vicepresidenta coincidieron en un punto: las fuerzas de seguridad provinciales actuaron en tiempo y forma como lo planteaba la Justicia, luego de un largo período de negociaciones con los ocupantes del lugar.

La vicepresidenta tiene un particular interés en este caso: el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, es un hombre de su plena confianza y lo respaldará en todo su accionar.

Anoche y desde hoy temprano, el presidente Alberto Fernández se comunicó con el mandatario bonaerense que también mantuvo esta mañana al menos una conversación telefónica con la vicepresidenta que estaba interesada en saber qué iba ocurriendo en Guernica y despejar dudas ante lo que salía en los medios.

“El gobierno nacional acompaña a Kicillof en esta decisión de desalojar el predio de Guernica ya que eso estuvo acordado con la Justicia y se cumplieron todos los plazos de negociación”, dijo a Infobae un funcionario de la Casa Rosada que estaba al tanto de las charlas de Alberto Fernández y Kicillof desde anoche.

Es el mismo espíritu con que Kicillof recibió el llamado de Cristina Kirchner y el Presidente: la manifestación de un pleno respaldo al operativo de desalojo y a todo el proceso de negociación previo que se llevó adelante con la justicia y con los ocupantes del predio de Guernica.

En la gobernación bonaerense confirmaron que también Cristina Kirchner se involucró en el tema con muy buena predisposición. Kicillof le fue relatando los hechos con los datos que le mandaba el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak.

Al parecer, la vicepresidenta quiso saber si era verdad que había existido un muerto en el operativo de desalojo en función de una versión que circuló temprano. Pero Kicillof la calmó de inmediato. Le aseguró que no había ningún muerto y que todo el operativo había sido llevado adelante por el ministro de Seguridad en función de los acuerdos procesales con la Justicia.

La vicepresidenta respaldó a Berni durante toda su gestión aunque públicamente nunca hizo mención alguna al enfrentamiento que el ministro bonaerense mantuvo con la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic. El apoyo de ahora de Cristina Kirchner a Kicillof por lo ocurrido en Guernica es un gesto más de respaldo hacia Berni.

El Presidente y Cristina Kirchner quisieron saber cuántas familias había en el lugar y cómo había sido el desalojo. Desde La Plata el gobernador Kicillof no dudó en contestar cada detalle.

“El 85% de los ocupantes de Guernica se retiró del lugar hace una semana de manera pacífica y está claro que los que quedaban responden al Polo Obrero, al MTS o a diferentes grupos con intencionalidad política para generar caos”, dijo un allegado a Kicillof. Fue la misma respuesta que ofreció el gobernador al Presidente y la vicepresidenta ante los llamados que le hicieron.

El gobierno nacional ya dejó en claro que no avalará la toma de tierras y que no se involucrará en el operativo de desalojo de Guernica porque corresponde a una jurisdicción provincial. Pero creen que el esquema de cordón policial montado por Sergio Berni en Guernica estaba dentro de los márgenes acordados con la justicia.

Alberto Fernández habló anoche con el gobernador Axel Kicillof del operativo de desalojo que se iba a hacer esta mañana en Guernica y por esto no sorprendió en la Casa Rosada el despliegue policial bonaerense en la zona de la toma de tierras.

Por otra parte, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic dijeron que no habrá intromisión alguna en Guernica porque es un tema de la provincia de Buenos Aires. “Observamos la situación desde el punto de vista institucional pero no debemos involucrarnos porque no hay pedido judicial alguno de meter fuerzas federales en un territorio provincial”., dijeron a Infobae allegados a Fucks.

En este sentido, desde la Casa Rosada evaluaron que los plazos judiciales y las negociaciones con los ocupantes del predio de Guernica lo llevó adelante el gobierno de Kicillof por lo que no se involucrarán en el tema.

Por otra parte, remarcaron que el operativo es “técnico” y evitaron hacer menciones políticas del caso. Es que Frederic está abiertamente enfrentada con Berni y no quiere que haya una sola palabra de más que genere un nuevo choque cuando sabe que desde la pirámide mayor del poder encarada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner respaldan plenamente a Kicillof.

De todas maneras, desde lo conceptual el Presidente ya dejó en claro que no avala la toma de tierras y diferenció el caso de Guernica de la ocupación al campo de los Etchvehere en Entre Ríos. “Ese es un tema de privados”, dijo en relación a esa toma en la que está involucrado el dirigente de la CTEP, Juan Grabois.

Desde el punto de vista de las acciones que pueden desarrollar en el Gobierno para evitar nuevas tomas de tierras en la Casa Rosada aseguran que el Ministerio de Desarrollo Territorial de María Eugenia Bielsa dijeron que para dar respuesta a este problema se está trabajando en dos programas de construcción de viviendas, el Procrear y el Reactivar, para construir cerca de 100.000 viviendas entre este año y el 2021.

Pero aun así, se sabe que Cristina Kirchner no está muy conforme con los resultados de ese Ministerio y la frase de “funcionarios y funcionarias que no funcionan” también apuntaba a Bielsa.

