‘Querubín’ Sosa advirtió que Cornejo podría haberse escapado a Bolivia

Judiciales 23 de octubre de 2020

Por Aries, el ex intendente de Campo Quijano dijo tener información que ubica a Manuel Cornejo en Tarija, Bolivia, junto a la ex tesorera del municipio, Carmen Rosa Méndez. En tanto, Sosa consideró que la investigación debería alcanzar también al ex gobernador Juan Manuel Urtubey por haberlo protegido.