Sáenz afirma que en estos meses de gestión invirtió más que otros gobiernos en décadas

En la presentación de obras para hospitales de Tartagal, Orán y Joaquín V. González, Sáenz señaló que hay varias instituciones que son cabecera de los departamentos pero sin embargo los pacientes siguen siendo trasladados a Capital.

Al respecto, aclaró que esto no es culpa de los hospitales, sino de los que Gobierno que no se dan cuenta que de nada sirve hacer hospitales si no hay recursos humanos ni funciona la aparatología.

En este sentido, Sáenz expresó que para su gestión se tomó la decisión de hacer que funcione lo que se tiene y de esta manera se empezó a trabajar invirtiendo muchísimo en un año complejo para todos.

El mandatario salteño detalló que entre enero y septiembre de este año llevan invertido 15.400 millones de pesos, casi 6 mil millones más que el año pasado en el mismo periodo, en una situación de crisis económica con un sacrificio muy grande y con una pérdida de recaudación de casi 9.500 millones al día de la fecha.

“¿Quién puede decir con nobleza, con legitimidad, hablando con la verdad, que este gobierno no ha invertido en salud mucho más que lo que han hecho otros gobiernos en décadas? Nadie”, manifestó.

Sin embargo, el mandatario salteño resaltó que con números no se hace nada porque las obras deben mostrarse, hacerse y pagarse, y eso es lo que harán con los proyectos para los hospitales de las mencionadas localidades.