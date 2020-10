La respuesta de Scaloni a Aries

Desde La Paz, el DT de la Selección explicó cuánto influye la altura: “La dificultad es máxima”. No confirmó el equipo y habló de su experiencia como jugador en 2005, la última vez que Argentina ganó en Bolivia.

Al ser consultado por el "chino" Aparicio sobre alguno detalles sobre el juego de mañana ante Bolivia por la eliminatoria el entrenador de la selección nacional dijo los siguiente :







¿Messi los 90 minutos?

"Cuando uno prepara el partido no evalúa los minutos que va a jugar, salvo que algún jugador tenga un problema. En base a lo que pasa vamos viendo".

El análisis de la primera fecha

"Del resto de los partidos, Brasil sacó una diferencia muy grande. Colombia también. El resto fue muy parejo, incluido el nuestro que por suerte pudimos ganar".

Cuestión táctica en la altura

"Lo táctico puede ser importante. Si ponés mucha gente atrás te quedás con poco en el medio. El plan de partido con todos los que he hablado que es Miguel Angel Portugal que fue entrenador mío y que dirigió en Bolivia, tiene experiencia y fue claro: intentar tener la pelota, que ellos también corran y cuando esté la oportunidad hacerles daño. Ellos están más preparados, han tenido más de 20 días en la altura, cosa de la que no tengo recuerdo. Hemos hablado con los jugadores, algunos con experiencia y otros por primera vez, que no deja de ser un partido de fútbol. Por eso es importante que vean el pique de la pelota y se adapten en los entrenamientos".