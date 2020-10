Bº Intersindical: vecinos advierten que la nueva rotonda de ingreso es una “trampa mortal”

Alejandra, vecina de la barriada, explicó que las obras de la Municipalidad no han hecho más que complicar el tránsito – peatonal y de automóviles – en la intersección de Av. Roberto Romero y Mariano Moreno. “Creímos que iba a ser una obra majestuosa, pero es una obra más”, dijo.

Vecinos de la zona sur de la ciudad se mostraron preocupados por el avance de la obra en la intersección de Avenida Roberto Romero y Mariano Moreno. Se trata de un nodo que, a medida que fue creciendo la población del lugar y fue necesario establecer nuevas arterias para el desplazamiento de las personas, se fue tornando peligroso por la gran cantidad de vehículos que por allí circulan.

Ante la problemática, desde la Municipalidad capitalina se anunció la construcción de una rotonda en dicha intersección con el fin de ordenar el tránsito y, de esta manera, prevenir accidentes.

Lo cierto es que el seis de agosto pasado comenzaron los trabajos estipulados en $2.971.000 y que, según los plazos establecidos, finalizarían en 60 días desde aquella fecha. Hoy, aún con las tareas inconclusas, vecinos mostraron su malestar por lo que – reconocen – no son las obras esperadas.

“Nosotros creíamos que iba a ser una obra majestuosa en conmemoración a Roberto Romero, pero es una obra más”, advirtió Alejandra en diálogo con Aries.

Según explicó, achicaron el canal e hicieron una vereda mínima, además de colocar una isla en el medio de la avenida para delimitar el tránsito en ambas manos. Además, continuó, en épocas de lluvia, el canal en cuestión rebalsa e inunda todo el lugar, por lo que – consideró – las nuevas estructuras constituyen una “trampa mortal”.

“Yo les pregunté a los de la empresa si habían hecho un estudio de factibilidad, si sabían que con la lluvia el canal desborda y bueno, no me dijeron nada, evidentemente no hicieron ningún estudio previo”, sentenció la vecina.