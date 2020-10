Piden que no se disminuya la calidad del servicio de Agrotécnica Fueguina porque sería una estafa

“No quiero pensar que empecemos a creer que el barrido se tenga que hacer, en los lugares en los que hoy es diario, 2 veces a la semana para poder sacar gente y llevar a otro lado. Porque entonces la variable de ajuste sería el trabajador y la calidad del servicio sería mucho menos”, sostuvo.

"No cualquiera puede hacer el servicio y no hay en todo el país una calidad del servicio como el que tiene Salta" indicó Guaymás y agregó que "sabemos que hay barrios donde el barrido no se hace y se debe incorporar. No podemos tener lugares y canales y microbasurales" .

"Que importante sería con el Ministerio de Educación empezar a implementar una política superadora que diga que desde la escuela los niños lleguen a la casa explicando cómo es el nuevo sistema y en un par de años, estoy convencido, que esto lo vamos a poder llevar adelante", finalizó.