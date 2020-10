Para Bullrich las pistolas taser le permitirían a la Policía de Salta trabajar de otra manera

“Recuerdo que una de las características de Salta era el nivel altísimo de muertes por cuchillo”, sostuvo Bullrich y agregó que ante a una riña con arma blanca, un policía con una Taser podría “en 2 segundos desarmar esa situación y realmente trabajar de otra manera”.

La ex ministra de Seguridad afirmó que “lo ideal es que la Policía use las 2 armas porque hay circunstancias distintas” y señaló que las Taser no dejan secuelas porque “genera una situación en la que el músculo pierde un segundo de fuerza y la masa muscular se debilita”.