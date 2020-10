Educación: El Gobierno construirá seis salas de Nivel Inicial con una inversión de $274 millones

“Desde que asumimos no dejamos de trabajar para recuperar la salud, la educación y la posibilidad de tener un trabajo; en definitiva de tener dignidad”, dijo el Gobernador al resaltar los ejes de su gestión.

“Se reactivará la economía, creando puestos de trabajo y mejorando la calidad de vida de los salteños”, indicó Sáenz y reiteró que los recursos se distribuyen con criterio federal en toda la provincia. Por ello destacó que “desde que asumimos mostramos capacidad de gestión y no dejamos de pensar en el mañana”, pese a las dificultades creadas por la pandemia.

Las salitas de Nivel Inicial beneficiarán a 800 niños de 4 y 5 años de Capital, Tartagal, Cachi, Cafayate y Rosario de Lerma. Con financiamiento de Nación se ejecutarán a través de la Unidad de Coordinación de Proyectos Especiales (U.C.E.P.E.) de Salta.

Por su parte el ministro de Educación especificó que las nuevas salas, están totalmente equipadas y se continuará trabajando en este sentido ya que se realizarán llamados a licitación similares para ampliar la infraestructura escolar.

Cánepa detalló que la localización de las obras se realiza “de acuerdo a las necesidades de la matrícula, que nos ayudan a avanzar en la universalización del Nivel Inicial para que los chicos tengan todas las comodidades que necesitan”.

Las obras

Están previstas en las instituciones de la localidad de Cafayate, Facundo de Zuviria Ex N° 212; de Salta Capital, Ingeniero Rafael Patricio Sosa Ex N° 79; de Cachi, Doctor Victorino de la Plaza Ex N° 119; en Tartagal en la escuela 12 de Octubre Día de la Raza Ex N°266 y Cacique Cambai Ex N° 162 y un nuevo edificio en Rosario de Lerma.

Cada sala de Nivel Inicial tendrá un acceso principal; 3 y 6 aulas con sus baterías de baños, incluyendo baños para personas con discapacidad; área de gobierno; sala para docentes; S.U.M.; patio de formación y un área de recreación que contendrá juegos, patio y pérgolas.