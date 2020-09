Miguel Isa sobre Juan Ameri: “A la culpa la tiene el sistema”

El exvicegobernador y candidato perdedor a gobernador del Frente de Todos en las elecciones últimas, Miguel Isa, reapareció públicamente en Aries, y contó que ya en la contienda política última, había tenido la discusión con el propio Sergio Leavy, respecto de las dobles candidaturas y que por eso hubo internas.

“Está demostrado que el sistema debe eficientizarse porque hay mucho disgusto” explicó Miguel Isa, luego de la cosecha de críticas a las candidaturas testimoniales que generaron, por ejemplo, el desembarco de Juan Emilio Ameri en el Congreso de la Nación.

“Participamos de la política, pero está alejada de la gente. Hay que reformar el sistema democrático, mejorarlo” planteó Miguel Isa que criticó las policandidaturas a diversos cargos en dos meses.

“Es la misma persona, no sabe ni para qué ha sido elegida. Dicen ‘perdió’ pero lo ven jurando. Hay una confusión generalizada” explicó Isa

Según sostuvo el exintendente, el arco político demostró poder ponerse de acuerdo para el desplazamiento de la figura de Ameri y que ese consenso es necesario ahora para la reforma política que permita transparentar más aún la democracia.

“La gente ni se da cuenta de las discusiones internas políticas, se da cuenta ahora cuando los hechos salen a la luz. A la culpa la tiene el sistema. Tenemos que saber a quién elegimos. Y ahí nos hacemos cargo. No hay un sistema mejor que la democracia”, puntualizó el exvicegobernador.

“Culpo al sistema. No a la gente. La gente vota. Es cómo está la ley electoral. Debemos mejorar”, dijo tajante.

Por su parte, individualizó su caso y aclaró que él se presentó 10 veces a cargos electivos y siempre dando la cara, diciendo qué iba a hacer.

“Participé de un montón de elecciones, me presentaba a la gente. Cuando me dijeron que no, me mandaron a mi casa” cerró.