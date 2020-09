Aseguran que no hay falencias de comunicación entre Bettina Romero y el Concejo Deliberante

Política 18 de septiembre de 2020

Por Aries, el coordinador de Relaciones Políticas e Institucionales del municipio, Fernado “Fil” Palópoli afirmó que no percibe que haya falencias de comunicación entre la intendenta Bettina Romero y el Concejo Deliberante, pero “sí hay muchísimas cosas para corregir”. “Probablemente cuando los concejales dicen no tengo diálogo tal vez estén diciendo no me escuchan o no me dan la razón”, expresó.