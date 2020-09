En el Senado también hay disconformidad con Pulleiro

Además, Abilés indicó hacen falta algunos otros cambios y que sigue escuchando en sus pares, en diputados y en intendentes las quejas por la falta de respuesta de algunos funcionarios. En este sentido, indicó que con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, es con quien más cuesta comunicarse.

La legisladora dijo que el gobernador Gustavo Sáenz se puso al frente de la pandemia y en el Senado advirtieron que “había funcionarios que no estaban a la par, no porque no sean leales ni buenos profesionales, sino porque no seguían el ritmo del gobernador”.

“Desde el Senado habíamos manifestado nuestro malestar por funcionarios que no atienden el teléfono ni brindan soluciones”, dijo Abilés y añadió que “la ministra Medrano asumió en una situación muy compleja pero hacen falta otros cambios”.

En tal sentido, sostuvo que le resulta muy complejo mantener una charla con el ministro de Seguridad. “Me ha costado mucho poder comunicarme, he mandado algunos proyectos para poder rebabar información y no he obtenido respuestas”, indicó.