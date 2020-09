La intendenta de Cerrillos fue diagnosticada con coronavirus

La información fue confirmada por la misma jefa comunal con un mensaje difundido en las redes sociales.

“Buenas noches, por este medio quiero comunicarles que me diagnosticaron Covid positivo, me realizaron el hisopado en el Hospital Santa Teresita al haber desarrollado síntomas compatibles. Desde hace una semana me encuentro aislada”, detalló Vega en el comunicado.

Finalmente solicitó a la ciudadanía cuidarse mucho y pidió “a Dios la fortaleza para superar esta enfermedad y volvernos a encontrar pronto”.

El departamento Cerrillos tiene en la actualidad 207 contagiados de Covid 19, mientras en el municipio son 167, según los datos de Epidemiología de la Provincia.