Revisarán las cámaras de seguridad tras la agresión a periodistas en la Marcha #13STodosALasCalles

El periodista informó que el ministro de Seguridad de la provincia Juan Manuel Pulleiro se comunicó telefónicamente y se comprometió a revisar las cámaras de seguridad de la zona del Monumento a Güemes para identificar a los agresores y analizar el accionar de los efectivos policiales.

“Desde que llegamos no pararon las agresiones verbales, finalmente se sacaron las ganas y me pegaron una trompada. El chico que me pegó tenía el barbijo del Partido Libertario Salta y la policía no hizo nada”, indicó Miranda.

También, señaló que el reportero Javier Corbalán fue escupido por una persona que es conocida por agredir sistemáticamente a la prensa y los efectivos policiales que fueron testigos del hecho adujeron no poder hacer nada y lo enviaron a realizar una exposición en la comisaria.