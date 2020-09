Advierten una interna oficialista en la Cámara de Diputados

“El presidente hace un esfuerzo bastante grande para el diálogo y el consenso cuando hemos intentado tratar determinadas leyes. Más allá de eso, cuando el presidente es elegido por todo el recinto, es el presidente de todos, no de un bloque o dos mayoritarios”, dijo Berni y añadió que observa “que en los bloques oficialistas hay una disputa por el protagonismo mediático más que por las políticas de fondo”.

La referencia del legislador del Frente de Todos fue hacia el Bloque Justicialista Sáenz Conducción y el Bloque Salta Tiene Futuro, de los cuales además señaló que “si se pelean entre ellos mismos y la prioridad de ellos es la imagen del Gobernador, no se está por buen camino”.

Recordó que la oposición tuvo una actitud constructiva y citó que ello se demostró cuando se votó la Reestructuración de la Deuda Pública provincial.

“Nosotros vamos a trabajar para el pueblo que representamos y para el desarrollo de la provincia, si ellos no intentan llevar una línea de trabajo unívoca habría que preguntarles cómo ven el progreso de Salta o el eslogan ‘Salta Tiene Futuro’, finalizó Hernández Berni.