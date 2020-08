Durand Cornejo cuestionó duramente las licencias por Covid-19 en el ámbito judicial

El legislador pidió que desde el Gobierno provincial se baje un mensaje de tranquilidad y confianza, desmitificando el terror hacia la enfermedad que afortunadamente ya se confirmó que no tiene la letalidad de la que se hablaba en un comienzo.

“Cómo puede ser que nos enteremos hoy que el Poder Judicial de Salta está instaurando una nueva feria. O sea dejando de dar un servicio esencial como el de Justicia y el Ministerio Público lo mismo”, dijo el senador y cuestionó también el planteo de gremios estatales de pedir que se suspenda la asistencia a lugares de trabajo.

Indicó que no es posible que desde el Estado no se dé el ejemplo y pidió exceptuar sólo a personas de riesgo y que para el resto, haya descuentos si no trabajan.

“No hay ningún justificativo, en todo caso que se le descuente a los que no vayan a trabajar. El sector público debe dar el ejemplo y no tener miedo”, enfatizó.