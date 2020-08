Salta Basket, sin entrenador

Por la pandemia todas las competencias deportivas tuvieran que culminar de manera abrupta y el basquet no fue la excepción.

Salta Basket que milita en la Liga Argentina y que atravesaba su mejor momento en lo deportivo hoy no sabe si este año jugara o no, en el caso de que se retome la competencia. Lo cual trajo algunas consecuencias, como la de perder a su entrenador Esteban Gatti. Quién finalmente tomo la decisión de emigrar a tierras misioneras, para formar parte del cuerpo técnico de Leo Hiriart (también ex Dt de los Infernales).

Hay que tener en cuenta que en la temporada regular de la Liga Argentina, los dirigidos por Esteban Gatti llegaron al 6° lugar de la Conferencia Norte y con chances matemáticas de llegar a posicionarse dentro de los 4 mejores de la tabla. Más allá de algún vaivén en cuanto a resultados, producto quizá de la seguidilla de partidos entre el calendario local y el torneo internacional que debió cumplir hasta diciembre del 2019, Salta terminó ensamblándose en los primeros meses de este año y se fue consolidando para terminar dejando una interesante imagen. Sin dejar de lado, que se consagró campeón del Super 4 y logro la clasificación a la Liga Sudamericana.

El joven entrenador Esteban Gatti , que arribo hace casi un año hoy a la provincia, se vio en la brecha de tomar la decisión de no continuar al frente de los «Infernales», ya que aun la dirigencia de la institución no sabe cual sera su futuro en este 2021, y hoy su futuro será como asistente en el cuerpo técnico de Obera TC.