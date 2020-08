Estela de Carlotto repudió los dichos de Eduardo Duhalde sobre un posible golpe de Estado en la Argentina

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo habló con A24 y contó que, cuando escuchó las palabras del expresidente, se "exacerbó" y "se puso muy mal". "Repudio esta invitación a la violencia", dijo. "No hay que tener pena, sino indignación, porque promueve una situación de inseguridad y apoya a aquellos que desearían que este gobierno no siguiera funcionando porque está haciendo demasiadas cosas buenas y no les conviene a los malos que dejaron un país arrasado".

Según dijo esta referente de los derechos humanos, su "indignación" se debe a que las proyecciones de Duhalde despiertan miedo y conmoción en la sociedad. Para ella, la avanzada militarista no podría suceder. "Se demostró hoy con expresiones de ellos mismos desestimando los dichos de este hombre".

Por la gravedad de esto, para Carlotto él debería "rendir cuentas de sus dichos de forma inmediata". Sobre los intentos de Duhalde por aclarar lo que dijo, consideró: "No entendí nada de lo que dijo. Era una contradicción pura, una cosa tras otra, una falta de explicación y de coherencia, que realmente me preocupaba".

Además, consideró que, si hubiera tenido información sobre algo que podría intervenir la democracia, debería haber ido a las autoridades y no manifestarlo de ese modo. "No se arrepiente", se lamentó. Y disparó: "No sé si a Duhalde le falló la inteligencia en ese momento".

"Las cosas que se dicen en un medio de comunicación en alguien quedan", dijo Carlotto al reflexionar sobre los riesgos y consecuencias de esas declaraciones. "Quiere alterar nuestra democracia comparando situaciones que no existen con otras que sí existieron".

Carlotto no fue la única en repudiar los dichos del expresidente, sino que Taty Almeida, de la organización Madres de Plaza de Mayo, también se expresó al respecto. En diálogo con C5N señaló: "El repudio lo hemos hecho todos, no solamente los organismos de derechos humanos, sino que me han llamado de Italia, de España y de todos lados, porque sinceramente no podemos aceptar esto que ha dicho Duhalde, y pensar que ha sido un presidente de un gobierno democrático... No podemos tenerle ningún tipo de respeto a esta persona que está llamando a los militares para un golpe de Estado".

La Nación