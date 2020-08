Diputados piden que por préstamos no se debite más de la mitad de los sueldos

La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de declaración, mediante el cual se plantea que las entidades financieras no puedan debitar más del cincuenta por ciento de los haberes a trabajadores de la administración pública provincial.

El proyecto original presentado por la diputada de Orán, Amelia "Melita" Acosta, había sido formulado como de ley, sin embargo en comisiones se dictaminó que el mismo se convierta en uno declarativo.

"Si bien es cierto que los préstamos permiten a muchas personas comprar bienes y crecer, también hay otros casos en que las perjudican y los trabajadores quedan atrapados en el sistema financiero. Es concurrente ver a vecinos preocupados en buscar una salida", indicó Acosta durante el tratamiento.

Señaló que es importante poner este límite, y que como legisladores tienen la facultad para hacerlo. Además, remarcó que su iniciativa no implica "que no puedan tomar préstamos sino que el límite se establece en la forma de pago".

"La Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 130 pone un límite a los adelantos de remuneraciones al trabajador de hasta un 50 por ciento y en su artículo 148 prohíbe la cesión de los haberes, por lo que es evidente que busca su protección", dijo la legisladora y agregó que sin embargo la norma "nada dice sobre préstamos de entidades financieras, por lo que se debe proteger a los trabajadores".

Citó que existen numerosos fallos judiciales ante casos de asalariados que no pueden afrontar los débitos por préstamos y en los que se citan los dos artículos mencionados de la Ley de Contrato de Trabajo.