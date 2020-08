Postergar la apertura de sobres en licitación de residuos permitirá "mejorar la oferta"

El presidente la comisión de Obras Públicas y Urbanismo del Concejo Deliberante manifestó que está de acuerdo con que se haya postergado la apertura “porque no se está violando el derecho de nadie” y destacó que no se han abierto los sobres, “por lo que la oferta de una empresa no está vulnerada”.

Gauffin indicó hay que buscar la mayor cantidad de participación porque “en la competencia es donde uno tiene las mejores ofertas” y agregó que esto “no garantiza que tengamos más ofertas pero lo importante es hacer el mayor esfuerzo”.

“Acá no hay que cuidar el interés de dos empresas que compraron el pliego, hay que cuidar el interés de la Ciudad”, concluyó el edil.