Carlos Menem no tiene coronavirus

El ex mandatario fue sometido a un análisis luego de que se confirmara que su ex esposa y su hija Zulemita contrajeron la enfermedad. Esta mañana se supo que el resultado del hisopado fue negativo

El ex presidente y actual senador Carlos Saúl Menem no tiene coronavirus. Así lo determinó el resultado del hisopado que le practicaron al ex mandatario el martes por la tarde luego de que su ex esposa Zulema y su hija Zulemita, contrajeran la enfermedad.

Zulemita contó en las últimas horas que las sospechas surgieron a partir de los síntomas compatibles con COVID-19 que presentó una empleada doméstica que trabajaba en su casa.

La hija del mandatario no esperó a que le comunicaran los resultados ya que se lo realizaron por prevención, debido a la cercanía que Zulemita mantiene con su padre. Esos estudios dieron finalmente dos casos positivos.

“Mi mamá y yo dimos positivo y mi hijo negativo. No teníamos síntomas”, señaló Zulemita. “A mi papá lo hisoparon hoy. Vamos a esperar los resultados, ojalá sean negativos”, agregó.

Infobae