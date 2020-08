Regional Amateur y Ligas del Interior: En Gimnasia Juventud los entrenamientos volverán el 7 de septiembre

De esta manera se completó el cronograma de regresos a las prácticas en todos los planteles del fútbol argentino en la rama masculina, ya que estos eran los únicos a los que les faltaba determinar una fecha de retorno, aunque no serán los últimos en hacerlo, ya que la Primera D cerrará este lote cuando sus 14 equipos vuelvan a los entrenamientos el lunes 5 de octubre.

De esta manera el Regional Amateur y las Ligas del Interior tendrán la misma fecha de regreso que el Federal A, y así todas las competencias bajo la órbita del Consejo Federal que conduce el actual tesorero de AFA, Pablo Toviggino, tendrán las mismas condiciones para su vuelta al trabajo.

Claro que en el caso del Regional y las Ligas, habrá algunas consideraciones vinculadas a la necesidad de respetar las directrices emanadas por AFA en cuanto a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus y las de las autoridades nacionales.

Para ello el Consejo Federal enviará a las ligas del interior el boletín con el protocolo aprobado para que éstas, coordinadamente con sus clubes más los entes de salud y gobierno de cada provincia y ciudad, puedan adaptarlo a las condiciones que posean sus clubes, cumpliendo con la mayor cantidad de requisitos y puntos posibles.

Si bien no estaría incluido dentro del despacho, es necesario aclarar que, por más que AFA y el Consejo Federal autoricen el retorno, si los entes sanitarios y gubernamentales de sus ciudades o provincias no lo hacen, no podrán retornar al trabajo los planteles de los clubes en cuestión, ya que deberán contar con su consentimiento y aprobación, además de tener que acoplarse a las medidas específicas que puedan llegar a considerar sobre quienes pueden hacerlo.

Después, ya mirando más allá, a las competencias propiamente dichas, el Torneo Regional seguirá los pasos referidos y cuando las prácticas comiencen a transcurrir, se consultará a las instituciones sobre su participación, quedando sujeta la realización de la competencia a las posibilidades de los clubes.

De programarse el torneo, una vez obtenida la cantidad y quienes lo jugarán, se armará el formato dependiendo del tiempo calendario con el cual se cuente. La resolución también exime de penas disciplinarias a los clubes que decidan no participar.

Por lo pronto hubo 98 equipos clasificados para la segunda fase del certamen, que iba a seguir transcurriendo en zonas de a cuatro componentes, hasta llegar finalmente y luego de una extensa competición, a los cuatro ascensos previstos al Federal A.

Y respecto de las Ligas del Interior, será cada una de manera autónoma la que resolverá si disputará algún certamen antes de fin de año, pero aquella que no lo haga quedará eximida de la reglamentaria obligatoriedad de realizar al menos un torneo oficial anual, tanto para las divisiones mayores como menores.

Esto llevó a Alberto Salvaggio, entrenador de Independiente, de Chivilcoy, uno de los equipos que ya empezó a reforzarse en el Regional Amateur con las mayores expectativas por ascender al Federal A, a manifestar sus dudas respecto a la vuelta a la competencia, pero también ofreció una visión muy interesante respecto del temor que pueden sentir los futbolistas ante la eventualidad de sufrir algún contagio de coronavirus al hacerlo.

"No sé si habrá fútbol o no este año, pero lo que añoramos es que haya actividad. Pero sabemos que no será fácil, porque pasó mucho tiempo y el jugador va a estar preocupado cuando nos toque ir, no solamente al AMBA, sino a cualquier ciudad, porque lo que se analiza es que haya partidos con rivales por cercanía", le explicó a La Razón, de Chivilcoy, el ex arquero de Sarmiento, de Junín.

"Una posibilidad que se está contemplando es la de armar zonas de cinco equipos, todos contra todos, pero en este momento no se sabe que equipos pueden estar, porque como no hay obligación de jugar para nadie del Regional Amateur, no se sabe quienes podrían ser los rivales. Nosotros nos preparamos para ascender, pero para eso hay que competir", refirió con la precariedad de conocimientos al respecto que sólo podrá despejar el Reglamento General del Consejo Federal.