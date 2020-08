La CGT a Máximo Kirchner: “No laburó en su vida y nos viene a decir cómo tenemos que manejarnos”

"Este muchacho no laburó en su vida y nos va a venir a decir a nosotros cómo tenemos que manejar la CGT".

De esta manera, el co secretario general cegetista Carlos Acuña, mostró su bronca en una reunión a puertas cerradas del Consejo Directivo de la central obrera contra Máximo Kirchner. Sus dichos fueron corroborados a Clarín por un puñado de sindicalistas que participaron del encuentro y que también estaban molestos.

El viernes pasado, en una sesión en Diputados, el hijo de la vicepresidenta y jefe del bloque del Frente de Todos había castigado a la CGT por haber mantenido una reunión virtual con los dueños de las empresas más poderosas del país, nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

“Hicieron Zoom desde sus casas mientras les piden a los trabajadores que vayan a producir a riesgo de enfermarse y que hay que salir porque si no el país no produce”, había chicaneado Máximo Kirchner. Sarcástico, añadió: "Me parece bien y responsable que se cuiden por la edad que tienen".

En su discurso durante el tratamiento en la Cámara baja de la moratoria impositiva, el diputado citó una parte del documento suscripto por la CGT y la AEA en la que se afirma que "Argentina viene de muchas décadas de un mal desempeño económico".

"Si vamos por ahí vamos a estar en un error, yo le preguntaría, por ejemplo, a Héctor Daer que me diga cuántos afiliados tenía el 25 de mayo de 2003, cuántos afiliados tenía el 10 de diciembre de 2015 y cuantos tenía el 10 de diciembre de 2019. O le preguntaría también a los otros gremios cuantos afiliados tenían y ahí vemos realmente si es tantas décadas", dijo Máximo Kirchner.

En la reunión de Consejo Directivo de la CGT que se llevó a cabo este martes en la UOCRA quedó en claro la molestia que las palabras del diputado provocaron.

Se recordó que, en mayo, Máximo Kirchner había criticado el acuerdo con rebajas salariales para el personal suspendido firmado entre la multinacional Mondelez y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación que comanda Rodolfo Daer, hermano del otro co secretario general cegetista, Héctor Daer​.

"Es la segunda que nos hace", apuntó otro capo cegetista en la reunión.

Un alto dirigente de la CGT agregó a Clarín: "Máximo se queja de los medios, pero en vez de llamarnos a nosotros para ver qué pasó en la reunión con AEA prefirió salir a criticarnos".

Entre algunos cegetistas asoma una molestia: que el kirchnerismo aún muestra una mayor afinidad con la CTA K que con ellos. Ante ese escenario, ​se habló de intensificar el proceso de unidad sindical entre los diferentes sectores en las que está dividida la CGT.

También se discutió que la central se siente afuera de las principales políticas del Gobierno. "Nos enteramos por los diarios", fue una queja. Se habló puntualmente de la reciente sanción de la ley que busca atender la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que no tiene cura y requiere un tratamiento de por vida.

"No nos consultaron nada y el tratamiento cuesta 300.000 dólares. ¿Cómo van a hacer las obras sociales para poder cubrirlo?", se preguntó un dirigente cegetista.

También se habló de la deuda que el Estado tiene con las obras sociales sindicales por la equiparación con sus caídas de recaudación.

Hubo consenso en avanzar en el proceso de unidad y en reclamar a la mesa chica cegetista que informe al resto del Consejo Directivo las negociaciones que lleva adelante.

La CGT, tras el encuentro, difundió un comunicado titulado "La recuperación económica y social debe asentarse en los principios justicialistas: Independencia Económica, Justicia Social y Desarrollo Productivo".

En el texto celebran el acuerdo con los acreedores externos y plantean su "compromiso con un desarrollo productivo que garantice el crecimiento sostenido del trabajo, aumentos reales de los salarios, disminución de la desigualdad social y la pobreza e integración regional e internacional del país defendiendo los intereses de nuestra Patria. Para ello abogamos y trabajamos para este proyecto de país que es el sueño de todos y que nos exige transitar caminos en conjunto con todos los sectores que compartan este horizonte y la labor que su construcción significa".

Clarín