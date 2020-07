Detectan un ilegal cambio de uso de suelo en más de 500 hectáreas

Se trata de un total de 546 hectáreas en total en las que se dictó la paralización inmediata de la actividad y se dio curso al proceso administrativo de sumario. De estas, 62.27 has corresponden a la categoría I de muy alto valor de conservación (rojo), 140,5 has a mediano valor de conservación, categoría II (amarillo). Y 343,5 has a bajo valor de conservación, categoría III (verde), según lo previsto en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

Los trabajos ilegales fueron detectados en los departamentos de Anta, La Candelaria, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Martín, gracias a las tareas de monitoreo y control que lleva adelante Provincia y Nación mediante el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT).

A través del sumario administrativo se procura determinar la existencia de infracción administrativa ambiental, él o los responsables, y en su caso, imponer sanción económica en litros de nafta, recomposición del ambiente y se procede a su inscripción en el registro de infractores.