El cuervo busca refuerzos salteños

A pesar de que aun no hay una fecha ni la confirmación de que los torneos del ascenso se vuelvan a jugar, Central Norte quiere estar listo cuando esto suceda y el cuerpo técnico ya se puso manos a las obras para hablar con algunos nombres del ámbito local.

Cristian Zurita, ayudante de campo, fue el encargado junto al entrenador de arqueros Federico Acuña , de conformar una lista con jugadores salteños que consideran potable para ser parte del plantel que hoy juega el Federal A. En total son 5 por ahora, con el pasar de los días pueden aumentarse alguno más.

El primero es el del enganche Mauro Cachi, ex Juventud Antoniana y que quedo libre en junio tras jugar en este equipo el Regional Amateur casi en su totalidad. Pero, su arribo al «azabache» esta casi descartado porque el oriundo de General Güemes manifestó que tiene una oferta de Barracas. Y como esta propuesta estaría avanzada apenas pueda viajaría hacia Buenos Aires.

El segundo nombre es Cristian Chavarria, el volante de muy buen desempeño también en el «santo». Él cual por el momento esta evaluando otras ofertas pero espera el llamado de la dirigencia del «cuervo», para saber concretamente la oferta.

Luciano Herrera, es el delantero de Gimnasia y Tiro que también es del gusto del cuerpo técnico de Central. En este caso, al jugador le interesaría subir de categoría y tener una chance de jugar en el conjunto dirigido por Medrán. Viene de una buena campaña a nivel individual, con varios goles en el Regional.

En cuarto lugar esta el marcador central, también del «albo», Agustín Lopéz. En este caso, el jugador nacido esta institución no tomo la decisión si quiere jugar para el «azabache», pero no descarta la oferta. Agustín no pudo arrancar de la mejor manera el Regional porque se contagio de salmonera y después sufrió una lesión en un amistosos, pero apenas se recupero rápidamente volvió a la titularidad en la defensa.

Y por último, pero no menos importante y posiblemente uno de los nombres mas interesantes, esta Mateo Mamaní. Salteño que juegue en Talleres de Córdoba hace varias años y es delantero titular en la reserva del club cordobés. Además, ha tenido varias convocatorias a entrenamiento con la selección nacional sub 17 ya y es una de las promesa de este club de primera. Al conocer la propuesta, se puso en comunicación con su representante y este con la dirigencia, la cual le respondió que el préstamo no sera posible.