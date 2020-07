DNU 255: Zavaleta dijo que durante mucho tiempo la policía tuvo atribuciones judiciales

Consideró que el DNU fue dictado en circunstancias muy especiales en las que ni el Poder Judicial ni el Legislativo no funcionaban. “Si bien no es lo más prolijo en institucionalidad, el Poder Ejecutivo necesitaba una herramienta para administrar la gestión en la pandemia”.

Se posicionó a favor de regularizarlo y de mantener la institucionalidad y dijo que la Legislatura perdió la posibilidad parta debatirlo y corregir lo que se debía.

“El Poder Legislativo perdió la oportunidad de haber corregido un tratamiento desacertado del Poder Ejecutivo porque no está trabajando como debe”, dijo Zavaleta y añadió que si bien el DNU quedó como ley, esto no significa que no se pueda plantear una acción de inconstitucionalidad o modificar el Decreto en lo que pueda generar algún tipo de desviación de poder.

Por otra parte, Zavaleta señaló que “estas atribuciones estuvieron siempre en el Código Contravencional, el Jefe de Policía ha sido juez eternamente en el ordenamiento jurídico de Salta, muchos de los que criticaron de manera categórica fueron funcionarios judiciales y no he visto que tiempo atrás hayan formulado cuestionamiento a la normativa”.

“Hay que tener cuidado porque muchas veces se especula y se busca el aprovechamiento de una circunstancia especial para salir con críticas porque esto no es nuevo, podría haberse planteado hace mucho tiempo la inconstitucionalidad y no se hizo”, señaló Zavaleta.