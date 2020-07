Dirigente radical afirma que no tenía sentido la ampliación de la Corte de Justicia

“No creo que sea un acierto la ampliación del número, no estoy con esto cuestionando las personas designadas en esos cargos, pero esto no tenía sentido, la administración de justicia debe trabajar a full sin procedimientos que no permita la normalidad que teníamos que de por sí era lenta”, indicó Zavaleta en diálogo con Hablemos de Política.

Consideró que lo que debía hacerse era poner jueces y crear juzgados y puso como ejemplo que en Anta hay un solo juzgado que es multifueros, Civil, Comercial, Laboral, de Familia. “Se tramita desde una adopción hasta una quiebra en el mismo juzgado”.

“Me le saco el sombrero a la gente que trabaja ahí administrando justicia porque es muy difícil hacerlo en un espectro tan amplio y complicado”, señaló el dirigente y abogado del fuero local.

En tal sentido, Zavaleta planteó que en la ciudad de Joaquín V. González se debe crear de manera urgente un Juzgado de Familia donde entre otras, irán las causas de violencia familiar y de género.