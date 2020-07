Los que se quedan y los que se van del cuervo

Los que siguen y los que no.

Pasó el 30 de junio, fecha en que vencían la mayoría de los contratos de Central Norte en el Federal A, y ahora es tiempo de saber con qué plantel contará el cuervo ante una posible vuelta del fútbol. En estos tiempos no es fácil para ningún club sentarse a negociar contratos ni prometer sueldos simplemente porque no hay indicios de que vuelva el fútbol. Pero sí están las intenciones, la de los jugadores y la de la dirigencia.

Los que seguirían

Ninguno dio el sí definitivo, pero mostraron buena predisposición y ganas seguir en el cuervo. Se trata nada menos que de la columna vertebral del equipo: el arquero Mauricio Pegini, los defensores Federico Rodríguez y Guillermo Cosaro, el capitán Osvaldo Young y los delanteros Fabricio Reyes y Gonzalo Ríos.

Con el pulgar para abajo

Están también las bajas, es decir, los que no van a continuar en el club ya sea porque no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico o por la finalización de sus respectivos préstamos. Los confirmados que no seguirán en Central son: Leandro Basterrechea, Matías Camisay, Leandro Beterette, Enzo Gaggi y Mauro Barraza (éstos dos últimos estaban a préstamo).

Dos que esperan el llamado

Mientras algunos ya dejaron un guiño para seguir en la institución y otros pegaron el portazo, están también los jugadores que esperan un llamado de la dirigencia para definir su futuro. Este es el caso de Matías Iglesias y de Hernán Vargas. Ambos confían en resolver su situación con los directivos cuervos.

Falta una charla más

En el caso de Joaquín Iturrieta y de Maximiliano Padilla, ambos jugadores pudieron hablar con la dirigencia del "Cuervo" antes de la pandemia y ya recibieron de parte del club una buena predisposición para que los dos sigan en el club. No obstante, esperan estos días un llamado más para reafirmar el interés. Ambos jugadores quieren seguir jugando en Central Norte.