Un diputado de Juntos por el Cambio que estuvo en la última sesión dio positivo de Covid-19

"Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo", escribió Sahad en su cuenta de Twitter."Esta vez no fue la excepción. Llegué el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado", agregó el dirigente macrista.

Sahad, presidente de Pro en La Rioja, dijo que se encuentra en buen estado de salud y que permanecerá aislado. "Estoy bien, no tengo ningún síntoma, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes", contó.

El legislador viajó a la Capital la semana pasada para estar presente en el recinto durante la sesión del jueves en la que Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que regula el teletrabajo.

"Me debo haber contagiado en Buenos Aires, pero es difícil saberlo.Solo tuve contacto con un asesor que se va a hacer el hisopado", afirmó Sahad, en diálogo con radio Fénix.

Durante la sesión del jueves, que se extendió unas diez horas, la Cámara baja también le dio media sanción al proyecto de ley de economía del conocimiento, una iniciativa que busca reemplazar a la ley 27.506, aprobada y reglamentada durante el fin de la gestión de Mauricio Macri.

Los diputados nacionales Walter Correa y Federico Fagioli , ambos integrantes de la bancada del Frente de Todos, también contrajeron el virus. Pero, a diferencia de Sahad, no habían participado de una sesión o actividades presenciales en el Congreso.

La Nación