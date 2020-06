Villamayor observa un dispar trabajo en la Cámara

Si bien reconoció que recién inicia su trayecto como diputada, Socorro Villamayor dijo observar a algunos de sus pares con poco interés en tratar proyectos importantes pero que, aparentemente, no los motivan. En tanto, consideró que muchos de ellos pretenden tratamiento exprés de algunos temas.

Por Aries, la diputada por la Capital, Socorro Villamayor, advirtió que, si bien su camino en la Cámara recién inicia, en este corto tiempo fue observando situaciones que le llaman la atención.

En lo personal, aseguró, y con el equipo de trabajo que integra, la actividad ha sido ardua y han abordado temáticas relevantes; en cambio, dijo, algunos de sus pares, como no son temas que los motiven, consideran que no hay proyectos importantes que tratar.

“Hay un sinnúmero de proyectos sobre la mesa”, señaló la legisladora y añadió que, los que no son tratados, en su mayoría, es porque “no pueden salir” de inmediato ya que se – dada su importancia – deben debatirse profundamente; los proyectos de expropiación, por caso, deben ser analizados extensamente, apuntó.

Ahora bien, cuando estos proyectos no son tratados – continuó Villamayor – “se te puede enojar algún diputado porque tiene un compromiso o intereses sociales”, aseguró.

Puntualmente, los proyectos de expropiación son los que más discusión requieren, aseguró; “más si estamos en medio de esta polémica por el avasallamiento a la Constitución con la expropiación de Vicentin”, acotó.

Para Villamayor, es fundamental cuidar los derechos de propiedad y la Constitución en sí.

“No es cuestión de llegar a una comisión, soplar, se hace un expediente y llega al recinto. Los expedientes que no están maduros, que no están completos, no pueden salir”, finalizó la diputada.