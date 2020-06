Primer caso positivo de Covid-19 en Tartagal

Así lo anunció en Centro de Información Operativa mediante una conferencia en la noche del martes 23, el Intendente Mario Mimessi, en compañía de La Dra. Viviana Heredia y el Comisario Marcelo Armella, fueron los encargados de dar la noticia a los vecinos de Tartagal.

“Se ha logrado la detección temprana del primer caso positivo de Covid-19 en nuestra ciudad, y a partir de este momento y más que nunca vamos a intensificar y trabajar en conjunto en los controles con el ejército y gendarmería” dijo El Jefe Comunal

“Se trata de un personal de salud, y como tal estábamos obligados a trabajar en ese sentido , hacer la vigilancia activa de nuestro personal, y de todas las personas que resultaron sospechosas, a partir de ahora se hará una trazabilidad, es decir buscar los contactos estrechos, todas aquellas personas que hayan estado en contacto con el caso positivo sin protección y por un término de mínimamente 2 horas, vamos a proceder a los estudios y fases de aislamiento” informó la Doctora Viviana Heredia

Desde la parte de seguridad el Comisario Marcelo Armeya informó que seguirán con controles de ruta, a partir del lo que anuncie el cio se tomarán todas las medidas necesarias.

Se pide a cada vecino el uso responsable de las redes sociales, para no generar pánico entre los vecinos, si tuvieron contacto estrecho, comunicarse al 911 para llevar a cabo el protocolo.

“La policía trabaja en conjunto y sin descanso, por favor vecinos Quedense en casa”- recomendó el Jefe de la Policía.

Una de las medidas que regirá a partir de mañana será el cierre de todos los comercios, y la habilitación solo para aquellos que sean de abastecimiento de viveres y necesidades básicas con un horario de 8 a 16hs tanto supermercados céntricos como negocios de barrio.

“Hoy Más que nunca tiene que estar unido Tartagal, les pido que no haya falsas alarmas, que nos cuidemos y seamos responsables y no sembremos el panico , que cuando uno entra en pánico las decisiones que toma no son las mejores y más que nunca hay que actuar con responsabilidad , esta tormenta va a pasar y dependerá solamente de nosotros cuales serán las consecuencias que deje esta lluvia en nuestra ciudad” finalizó en Intendente Mimessi.

Fuente: Ciudad FM (Tartagal)