“Con una Corte de nueve miembros van a demorar más los expedientes”

Martinelli fue crítico al referirse al incremento de jueces de la Corte que desde hoy cuenta con nueve miembros y afirmó que la nueva composición “van a demorar más los expedientes” al haber un sistema de salas.

Señaló que el funcionamiento por salas está establecido en la Constitución pero ello no significa que todos los expedientes pasen por las salas “porque cuando se llega al Tribunal Máximo para que tenga el carácter de sentencia total de la Provincia tiene que ser del conjunto de los nueve jueces”.

“Si con siete miembros se demoraban, imagino que ahora demorarán bastante más. El próximo Gobernador llevará a once porque también quiere poner gente de su rebaño”, cuestionó Martinelli.

En tal sentido, el exlegislador recordó que en el inicio de su gobierno, el exgobernador Urtubey amplió la Corte de cinco a siete integrantes. “Cuando llegó dijo: ya me han nombrado todo, bueno, nombro dos más y el que venga capaz que quiera once jueces. No me parece que sea un buen método”.